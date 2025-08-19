Машиностроительный завод в Челябинске оштрафовали за экологические нарушения

Прокуратура Курчатовского района Челябинска выявила нарушения на машиностроительном заводе «МЕТАБ», касающиеся охраны атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Завод зарегистрирован в министерстве экологии Челябинской области как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду второй категории. Однако предприятие не предоставило отчет о результатах производственного контроля. Прокуратура внесла представление директору, и завод принял меры для устранения нарушений. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Министерство экологии Челябинской области рассмотрело материалы дела и назначило административный штраф.