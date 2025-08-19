Челябинский подросток погиб от удара током на крыше поезда

В Челябинске подросток погиб от электротока, зацепившись за поезд, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Тело юноши нашли между крышами первого и второго вагонов на резиновой «гармошке» при прибытии пригородного поезда, следовавшего из Карталов, на станцию Челябинск вечером 18 августа. Несовершеннолетний незаметно забрался на четвертый вагон во время стоянки на станции Синеглазово. После начала движения поезда он получил смертельный удар током.

Виталина Ярховска