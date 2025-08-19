Кота-наркокурьера задержали в нижегородской колонии

В Нижегородской области злоумышленники использовали кота, чтобы доставить наркотики заключенным ИК-7. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУФСИН по Нижегородской области Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

Правонарушители изготовили ошейник для кота, к нему прикрепили свертки с марихуаной, которые кот должен был «пронести» на территорию колонии. Сотрудник ИК-7 смогли пресечь необычный способ доставки.

Злоумышленники задержаны и переданы правоохранительным органам.