Кота-наркокурьера задержали в нижегородской колонии
В Нижегородской области злоумышленники использовали кота, чтобы доставить наркотики заключенным ИК-7. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН РФ.
Фото: ГУФСИН по Нижегородской области
Правонарушители изготовили ошейник для кота, к нему прикрепили свертки с марихуаной, которые кот должен был «пронести» на территорию колонии. Сотрудник ИК-7 смогли пресечь необычный способ доставки.
Злоумышленники задержаны и переданы правоохранительным органам.