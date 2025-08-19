В Сызрани с предприятия взыскали 200 тысяч рублей в качестве компенсации за травму работника

С МБУ «Благоустройство» в Сызрани взыскали в пользу пострадавшего работника 200 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По данным ведомства, прокуратура Сызрани провела проверку по факту получения работником травмы на производстве. Результаты исследования несчастного случая показали, что причиной произошедшего стала неудовлетворительная организация работодателем рабочего процесса. В связи с чем прокуратура обратилась в суд.

В надзорном ведомстве отмечают, что ответчик до вынесения судебного решения добровольно компенсировал работнику причиненный вред в полном объеме. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), ход расследования которого находится на контроле прокурора Сызрани.

Руфия Кутляева