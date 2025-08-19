Мэрия Уфы продала здание на улице Октябрьской революции почти за 21 млн рублей

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы выбрало покупателя двухэтажного нежилого здания на улице Октябрьской революции, 10/2, сообщается на официальном сайте проведения торгов. Победителем аукциона стало ООО «Вератэк», предложившее выкупить здание по начальной цене — 20,9 млн руб. Договор планируют заключить в течение пяти дней после проведения торгов.

В лот входит двухэтажное нежилое кирпичное, обшитое досками, здание площадью 493,9 кв. м, построенное в 1932 году, с земельным участком площадью 368 кв. м. В доме есть центральное отопление, электроснабжение, водоснабжение, канализация. Вид разрешенного использования участка — малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Здание не является объектом культурного наследия.

«Вератэк» в сентябре 2024 года стала победителем аукциона по продаже памятника культурного наследия «Главный дом усадьбы Одинцовых» на улице Пушкина, 80, предложив выкупить его за 34,7 млн руб. при начальной цене 6,6 млн руб.

ООО «Вератэк», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в октябре 2015 года. Компания занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. Владельцем является Рустем Сайфранов. Выручка в 2024 году составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 13,7 млн руб.

Майя Иванова