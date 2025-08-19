Школьные чаты в Красноярском крае переведут в Max с сентября

В Красноярском крае все школьные чаты переведут на мессенджер Max. Нововведения вступят в силу с 8 сентября, сообщили в правительстве региона.

«Чаты автоматически перенесутся. Все функции сохранятся, а для входа больше не потребуется VK ID»,— говорится в сообщении.

Интеграцию Max власти намерены провести поэтапно, начиная с администрации и сотрудников школ, детских садов, колледжей и техникумов. После этого — родителей и учащихся. Завершить процесс планируется к 1 ноября 2025 года.

В конце июля стало известно, что Республика Алтай вошла в число регионов, где в рамках тестирования пройдет перевод школьных чатов на мессенджер Max. Также в пилотный проект вошли республики Татарстан и Марий Эл, Ханты-Мансийский автономный округ, Владимирская и Тверская области.

Александра Стрелкова