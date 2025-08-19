В Волгограде пойдет под суд мастер УК за травмирование позвоночника мальчика

В Волгограде суд рассмотрит уголовное дело об оказании услуг, повлекшем тяжкий вред здоровью по неосторожности ребенку (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), в отношении мастера производственно-технического отдела одной из управляющих компаний. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Как выяснилось, летом 2023 года на придомовой территории многоквартирного дома по ул. имени Тулака на детской игровой площадке оторвалось сиденье на качелях. Через некоторое время неустановленные лица отремонтировали их, но фигурантка не проверила техническое состояние качелей, не организовала демонтаж или ограждение опасного элемента площадки.

8 августа прошлого года на этой площадке играл 10-летний мальчик. В какой-то момент качели обрушились, и ребенок получил компрессионные переломы грудных позвонков. Уголовное дело в отношении мастера управляющей компании в ближайшее время направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов