Два пермских оборонных завода могут возвести жилье для сотрудников в рамках приоритетных инвестпроектов

Потенциальными инициаторами инвестпроектов по строительству жилья для сотрудников могут стать ФКП «Пермский пороховой завод» и «Мотовилихинские заводы». Об этом на сегодняшнем комитете по развитию инфраструктуры сообщила министр экономического развития Прикамья Татьяна Чуксина. Ранее был одобрен приоритетный инвестпроект (ПИП) для АО «ПЗ “Машиностроитель”». Предприятие построит 6 тыс. кв. м жилых помещений для своих сотрудников в Кировском районе. На земельном участке предполагается также организация благоустройства.

По словам госпожи Чуксиной, потребность в жилье для сотрудников ОПК на сегодняшний день составляет более 200 тыс. кв. м. В рамках механизма ПИП предприятиям предоставляется земельный участок в льготную аренду для строительства временного или постоянного жилья для работников. Условием инвестпроекта также является то, что специалисты ОПК должны выкупить не менее 70% жилья в течение пяти лет после присвоения статуса ПИП.

Напомним, до 2024 года государственная поддержка в рамках статуса «приоритетный инвестиционный проект» не распространялась на проекты, связанные с жилищным строительством. Однако по инициативе губернатора Дмитрия Махонина в конце 2024 года соответствующие изменения о возможности строительства жилья для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в рамках приоритетных инвестиционных проектов были внесены в постановление №1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края». Теперь краевые власти смогут предоставлять предприятиям сферы ОПК, планирующим реализацию инвестпроектов в статусе «приоритетный», земельные участки без проведения торгов на льготных условиях в целях строительства жилья для сотрудников.