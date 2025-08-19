Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самаре перед судом предстанет житель, обвиняемый в незаконной игорной деятельности

Следственный отдел по Советскому району Самары завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Дело направлено в суд, сообщает СУ СКР по Самарской области.

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре прошлого года фигурант в нежилом помещении в Советском районе незаконно организовал и проводил азартные игры «вне игорной зоны с использованием игрового оборудования».

