Приговор по делу о продаже нелегального табака в Переславле вступил в силу
Дзержинский районный суд Ярославля признал виновными двух местных жителей в незаконном обороте немаркированных табачных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как установил суд, в марте-июне 2024 года подсудимые купили более 20 тыс. пачек контрафактной немаркированной продукции. Общая стоимость товара превысила 2,6 млн руб. Реализация табачных изделий осуществлялась в специализированном магазине, принадлежащем одному из подсудимых, на территории Переславля-Залесского до 18 июня 2024 года. В этот день правоохранители изъяли партии продукции.
В суде двое местных жителей признали вину. Каждому из них в качестве наказания назначен штраф в 300 тыс. руб. Приговор вступил в силу.