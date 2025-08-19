Нижегородский пенсионер через курьера передал мошенниками 1,5 млн рублей

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали 23-летнего местного жителя, который работал курьером у телефонных мошенников. Задержанный признался, что выполнял полученные в мессенджере указания куратора.

Задержали курьера посте того, как он забрал у 66-летнего нижегородца почти 1,5 млн руб. До этого пенсионеру позвонили якобы сотрудники военной прокуратуры и сообщили, что ему необходимо задекларировать сбережения и отменить сомнительную операцию по банковскому счету. Пенсионер поверил и передал неизвестному молодому человеку свои сбережения. Позже он осознал, что стал жертвой аферистов и обратился в полицию.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве. В ходе оперативно-разыскных мероприятий курьера задержали. Он признался, что переводил полученные деньги на указанные куратором реквизиты. В полиции полагают, что подозреваемый причастен к другим аналогичным преступлениям.

Андрей Репин