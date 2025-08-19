Свердловский суд признан виновным в реабилитации нацизма 75-летнего пенсионера

Свердловский областной суд вынес приговор 75-летнему пенсионеру Николаю Долгушину из Невьянского округа по статье о реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ). По данным СУ СКР по Свердловской области, его приговорили к одному году и двум месяцам условного срока, с испытательным сроком в один год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением комментариев в интернете на один год и шесть месяцев. По данным пресс-службы судов Свердловской области, суд также обязал его встать на специализированный учет в медицинском учреждении.

По данным СКР, в сентябре 2023 года и феврале 2024 года пенсионер написал в соцсетях несколько комментариев, оправдывающих идеологию нацизма и преступления, совершенные фашистами в годы Второй мировой войны. По данным следствия, Николай Долгушин отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала, и распространял ложную информацию о действиях СССР в годы Второй мировой войны. Вину он не признал.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, преступление было обнаружено и задокументировано Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области.

