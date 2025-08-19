Татарстан выделил 10,4 млн рублей на участие в юношеских играх боевых искусств

Из бюджета Республики Татарстан выделили 10,4 млн руб на участие сборной команды региона в XVII Всероссийских юношеских играх боевых искусств 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

Игры проводятся в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» согласно календарному плану Минспорта России. Мероприятие направлено на массовое привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Анар Зейналов