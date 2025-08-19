«До финала еще очень далеко»

В ходе встречи в Белом доме Дональд Трамп пытался убедить европейских лидеров в серьезности намерений Москвы искать мирное решение по Украине. Слова президента США не предназначались для широкой аудитории и были записаны случайно. Между тем Владимир Зеленский заявил, что доволен переговорами в Вашингтоне. Относительно так называемых острых вопросов ясности по-прежнему немного. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает небольшой прогресс в мирном процессе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Встреча началась с пресс-конференции Трампа и Зеленского, в отличие от саммита на Аляске. Там общение с журналистами не получилось. 47-й президент Соединенных Штатов лично встретил украинского коллегу на крыльце Белого дома, ранее прибыли европейские лидеры. Скандала не случилось, участники саммита улыбались друг другу. Зеленский был в черном костюме без галстука. Не в классическом, но все равно удостоился большой похвалы от присутствующих.

Однако конкретики никакой. На все острые вопросы, прежде всего о территориях и гарантиях безопасности Украине, были даны обтекаемые ответы. Затем президенты США и Украины вдвоем направились к европейцам и сделали общее фото, которое претендует на звание исторического. Все участники общего собрания заметно напряжены, сосредоточены. Затем начались переговоры в расширенном составе. Рядом с Трампом — Эмманюэль Макрон и Джорджа Мелони. По словам лидера Соединенных Штатов, Кремль согласен на гарантии безопасности Украине — важно решить, как все это будет выглядеть в итоге. Владимир Зеленский также делится впечатлениями о том, что это был лучший разговор с американским коллегой.

Европейские руководители настроены по-разному. В частности, Фридрих Мерц более жестко: канцлер Германии за давление на Россию и немедленное перемирие. Урсула фон дер Ляйен — глава Еврокомиссии — за аналог пятой статьи НАТО для Украины. Президент Финляндии Александр Стубб напоминает момент, когда Советскому Союзу пришлось отдать часть своей территории и отказаться от враждебных действий в отношении большого соседа. Читай — «вернуть их силой». Все это в обмен на мир. Такой недвусмысленный намек. Эмманюэль Макрон и Кир Стармер за четырехсторонний саммит с участием Старого Света, Российской Федерации, Украины и США. Позиция Зеленского — перенести обсуждение острых вопросов, в том числе территорий, на трехстороннюю встречу с участием Владимира Путина. Или четырехстороннюю — Европа, как было сказано выше, тоже готова участвовать.

Общий смысл в том, что каждый должен уступить. Как бы то ни было, мяч пытаются перебросить на сторону Москвы.

От нее ждут согласия на трехстороннюю встречу. Все это напоминает возрождение минского процесса. В любом случае обсуждать что-либо без России бессмысленно. В чем позиции расходятся: Кремль намерен выходить на встречу с ответами на острые вопросы, Киев готов их обсуждать, не более того. Вывод можно сделать следующий: действительно, есть серьезный прогресс, но до финала еще очень далеко. Вероятность провала по-прежнему велика, и это официально признается. Трамп надеется на силу своего обаяния и очень хочет получить Нобелевскую премию мира. И это тоже немаловажный фактор, который вполне может способствовать успеху.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе