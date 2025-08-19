Пермские инвесторы отказались от исков к СИБУРу

Пермские инвесторы Лейла Гараева и Олег Стародубцев направили в Арбитражный суд Пермского края заявления об отказе от исков к ПАО «СИБУР Холдинг». Заявление госпожи Гараевой суд рассмотрит завтра, а заявление господина Стародубцева — 11 сентября. По данным «Ъ-Прикамье», отказ от исков связан с выполнением ответчиком обязательств перед инвесторами.

В рамках иска Лейла Гараева требовала с ПАО более $559,48 тыс., Олег Стародубцев — $305 тыс.

Третий пермский истец — ИК «Финдом», которому ПАО задолжало свыше $719 тыс., от иска пока не отказался. Но, по данным «Ъ-Прикамье», ПАО «СИБУР Холдинг» уже произвел частичное погашение долга перед ИК «Финдом», и на заседании суда 20 августа размер требований может быть уменьшен.

Ранее сообщалось, что рассмотрение дел пермских инвесторов против СИБУРа было отложено на два месяца в связи с идущим мирным урегулированием споров.

Напомним, в начале 2025 года с заявлениями в Арбитражный суд Пермского края с исками к ПАО обратились ИК «Финдом», а также совладелец группы компаний «ПМД» Олег Стародубцев и дочь его делового партнера Лейла Гараева. Все они в разное время приобрели облигации SIBUR Securities DAC, которую истцы считают подконтрольной ПАО «СИБУР Холдинг». Они указывают, что в итоге не получили обещанные выплаты от $305 тыс. до $719 тыс. Ранее иски к ПАО направили и инвесторы из других регионов.