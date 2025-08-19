Челябинцу выплатят 70 тыс. рублей после травмирования поездом

Кусинский районный суд взыскал с компании «Ингосстрах», страхователя ответственности ОАО «РЖД», 70 тыс. руб. в пользу жителя Челябинской области, травмированного поездом, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в мае этого года на железнодорожных путях перегона Злоказово — Ункурда Южно-Уральской железной дороги был травмирован 19-летний местный житель. Златоустовская транспортная прокуратура провела проверку по этому поводу и подала иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу гражданина. Требования удовлетворили. Исполнение решения суда контролирует надзорное ведомство.

Виталина Ярховска