Запрет на звонки в иностранных мессенджерах поддержали 38% нижегородцев
Введение ограничений на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) высказались 38% нижегородцев. В то же время 50% не поддерживают эту инициативу. Такие данные получил портал SuperJob во время опроса, проведенного в Нижнем Новгороде 13—15 августа 2025 года.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Сторонники ограничений объяснили свою точку необходимостью повышать меры безопасности. Противники считают, что предлагаемые ограничения мало мешают мошенникам, но создают дополнительные трудности в работе и общении для обычных граждан.
Среди мужчин больше противников ограничений, а среди женщин выше число одобряющих. Среди респондентов до 35 лет 54% не одобряют ограничения, в то время как среди людей 45 лет и старше уровень поддержки достигает 42%.
Нижегородцы с заработком от 100 тыс. руб. выступают против блокировки звонков в мессенджерах чаще тех, кто зарабатывает меньше.