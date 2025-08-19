В Казани на станции метро «Авиастроительная» скончался пассажир

На станции «Авиастроительная» казанского метро утром 19 августа скончался пассажир, которому стало плохо на первом сходе. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

«Сегодня утром на первом сходе станции „Авиастроительная“ мужчине стало плохо. К сожалению, до приезда кареты скорой помощи он скончался», — сообщила пресс-служба.

На момент публикации сообщения ожидалось прибытие ритуальной службы. Сотрудники метрополитена выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Анар Зейналов