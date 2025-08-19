Реконструкцию КОС в левобережье Иркутска за 28 млрд руб. начнут в 2026 году

Межведомственная комиссия Минприроды России одобрила проект по реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) левого берега реки Ангары в Иркутске. Первую очередь планируется запустить в 2026 году. Стоимость работ оценивается в 28 млрд руб., из которых 11,1 млрд руб. будут направлены из регионального бюджета, сообщает пресс-служба областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2025 году планируется завершить проект реконструкции 22 км канализационных сетей правого берега, после чего власти намерены приступить к работам на левом берегу. «Наша цель — к 2032 году увеличить мощность КОС с 170 до 255 тыс. куб. м в сутки»,— сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов. Реализация проекта пройдет в три этапа, первый планируется провести до 2030 года.

КОС на левом берегу областного центра были запущены в 1965 году. Износ технологического оборудования превышает 80%.

Александра Стрелкова