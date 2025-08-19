Неподалеку от Балтимора произошел взрыв на судне с углем

На грузовом судне в Балтиморе произошел взрыв, в результате которого начался пожар. На борту находились 23 человека, никто не пострадал, сообщает телеканал NBC. Судно перевозило уголь.

Причина взрыва пока не установлена. Согласно видеороликам очевидцев с места ЧП, над судном под названием W-Sapphire поднимается черный дым. В береговой охране рассказали, что ее сотрудники и пожарные из города Балтимор уже ликвидировали возгорание на сухогрузе. У него зафиксировали «признаки повреждений, характерные для пожара и взрыва».

Во время взрыва судно проходило неподалеку от частично обрушившегося моста Фрэнсиса Скотта Ки над рекой Патапско. Он разрушился 26 марта 2024 года, когда в одну из опор врезалось грузовое судно Dali. В результате погибли шесть дорожных рабочих, находившихся на мосту. В октябре 2024 года владелец и оператор судна Dali, сингапурские компании Grace Ocean Private Limited и Synergy Marine Private Limited, урегулировали часть претензий властей США — они обязались возместить $102 млн убытков.