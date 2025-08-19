В августе временно изменится расписание пригородного поезда Челябинск — Миасс

Расписание пригородного поезда Челябинск — Миасс изменится в августе на три дня. Причиной станут ремонтные работы на железнодорожной инфраструктуре, сообщает пресс-служба «Свердловской пригородной компании».

Изменения в расписании коснутся рейса №6015. Поезд с 21 по 23 августа включительно будет отправляться из Челябинска и пребывать в Миасс позже на 35 минут — в 12:01 и 14:08 соответственно.

В «Свердловской пригородной компании» рекомендуют уточнять расписание пригородного поезда при планирования своего маршрута.