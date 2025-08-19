На челябинца завели уголовное дело за фиктивную регистрацию 15 мигрантов

Полиция Челябинска выявила местного жителя, формально прописавшего в своей квартире 15 иностранцев. На него заведено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сначала полиция установила, что челябинец с начала этого года прописал в своей квартире на улице Белостоцкого трех мигрантов. Всего в ней были зарегистрированы 15 человек, которые там на самом деле не проживали. Это подтвердили соседи.

Выявленных иностранцев полиция сняла с миграционного учета.