Арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении заявления финансового управляющего экс-президента НПФ «Стратегия» Петра Пьянкова о признании недействительным договора дарения доли на квартиру по ул. Крупской между Асей Соломоновой, экс-супругой бывшего топ-менеджера, и Софьей Пьянковой. Об этом говорится в судебном решении, опубликованном на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Пьянков.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Петр Пьянков.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно документам суда квартира по адресу: ул. Крупской, 32, площадью 31 кв. м, была приобретена в долевую собственность с определением долей: 4/5 доли в праве — Аси Соломоновой, 1/5 доли в праве — Софьи Пьянковой.

На момент покупки квартиры Петр Пьянков и Ася Соломонова состояли в браке. Таким образом, 4/5 доли в праве собственности на квартиру поступили в совместную собственность экс-супругов. В 2015 году между Асей Соломоновой и Софьей Пьянковой был заключен договор дарения. Финансовый управляющий посчитал, что договор дарения был направлен на вывод из конкурсной массы ликвидного имущества.

Сам должник пояснил суду, что сделка совершена в интересах несовершеннолетнего ребенка целью обеспечения его жильем и не была направлена на создание видимости самостоятельного владения несовершеннолетним ребенком.

Суд также указал — доказательств того, что для приобретения квартиры использовались похищенные в НПФ «Стратегия» средства денежные средства, нет, к ущербу перед АО «НПФ “Стратегия”» оспариваемая сделка по решению суда не имеет отношения. При этом у должника в тот момент было иное имущество.

НПФ «Стратегия» был одним из крупнейших в регионе. В марте 2016 года фонд лишился лицензии, в январе 2018-го был признан банкротом. Осенью 2023 года суд признал господина Пьянкова несостоятельным и ввел в его отношении процедуру реструктуризации долгов.

В итоге суд оставил квартиру в собственности бывшей жены президента «Стратегии».