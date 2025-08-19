В Казани за сутки произошло 161 ДТП, пострадал один человек

За последние 24 часа на дорогах Казани зарегистрировано 161 ДТП, в одном из которых пострадал человек. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Казани.

Всего за сутки задержаны 6 водителей в состоянии опьянения и 4 человека без прав. К административной ответственности привлечены 3 пользователя электросамокатов за нарушения ПДД. В территориальные отделы полиции доставлены 2 гражданина по подозрению в совершении преступлений.

За день сотрудники оформили 16 аварий непосредственно на местах происшествий и 91 случай через центры обработки ДТП.

Влас Северин