В Кузбассе осудили мошенников за попытку продать разрезу не свою землю

Калтанский районный суд в Кузбассе признал виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) двух местных жителей, пытавших продать угольному разрезу чужой земельный участок, и приговорил к шести и четырем годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области. Вину в совершении преступления подсудимые не признали.

Как установил суд, пожилой житель Новокузнецкого района был введен в заблуждение группой лиц, желающих незаконно получить в собственность землю для ее последующей продажи. Они использовали решение совета народных депутатов одной из сельских территорий Новокузнецкого района 1992 года о предоставлении определенной категории граждан права на землю для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Однако, за оформлением земли обманутый житель района на протяжении своей жизни не обращался, крестьянское хозяйство никогда не вел. Соответственно, его право на землю в силу закона было им утрачено.

Тем не менее, в 2018 году злоумышленники, обманув пожилого мужчину, незаконно оформили землю сначала в его собственность, а затем по договору дарения от него в собственность третьих лиц. В сентябре 2022 — январе 2023 года они попытались продать незаконно оформленный земельный участок за 70 млн рублей. Но потенциальный покупатель заподозрил мошенническую схему, отказался от сделки и сообщил в прокуратуру, которая провела проверку. По ее материалам было возбуждено и рассмотрено это уголовное дело.

По сведениям «Ъ-Сибирь», потенциальным покупателем участка выступало новокузнецкое АО «Кузнецкинвестстрой», которое ведет добычу угля в районе Калтана на Корчакольском угольном разрезе. В период попытки мошенничества его собственником была итальянская компания Coeclerici Group. В картотеке Калтанского суда осужденными 4 августа 2025 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ указаны Виктор Луговенко и Анастасия Сорокина.

Игорь Лавренков, Кемерово