Ижевский девелопер подготовит граддокументацию для жилой застройки возле ул. Карпинского

Ижевский девелопер «Зардон групп» подготовит проекты планировки и межевания территории в Индустриальном районе Перми, ограниченной улицами Карпинского, Самолетной, зданиями по ул. Карпинского, 79аа, 79в, 81, 83, 83а, а также по ул. Самолетной, 60.

Как указано в приказе регионального минимущества от 8 августа, создание граддокументации необходимо для размещения многоквартирного жилого дома. Ее разработкой займется структура «Зардон групп» — ООО СЗ «Кама-дом». Выполнить эту работу необходимо в течение двух лет с момента подписания приказа.

Проекты планировки и межевания территории охватят площадь 2,98 га, в этой локации располагается здание Пермского агропромышленного техникума.

Ижевский холдинг «Зардон-групп» депутата госсовета Удмуртии Дмитрия Лукина зашел на пермский строительный рынок в 2017 году. Тогда группа получила разрешение на возведение ЖК «Ново-Яблочково» по ул. Яблочкова, 38, напротив бывшего завода смазок и СОЖ. Осенью 2021 года компания получила разрешение на возведение ЖК «Свои люди» по ул. Гусарова, 5а. О планах «Зардон групп» возвести в Перми еще один комплекс стало известно в 2023 году — речь идет как раз о ЖК в районе ул. Карпинского, возле Пермского агропромышленного техникума. Компания девелопера тогда просила комиссию по землепользованию и застройке сменить зонирование на этой площадке, но заявителю сначала рекомендовали доработать проект двух многоэтажных домов.