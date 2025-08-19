Мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников Роскомнадзора

Роскомнадзор предупредил россиян о новых схемах телефонного мошенничества. В ведомстве призвали сразу прерывать разговор, если звонящий представился их сотрудником.

«Не следуйте его инструкциям и не сообщайте личную информацию»,— заявили в Роскомнадзоре «РИА Новостям».

В случае сомнений рекомендуется обращаться на горячую линию Роскомнадзора по номеру +7 (495) 198-65-01 для проверки информации.

Ранее мошенники начали применять новую двухэтапную схему обмана: сначала звонят от имени службы доставки и просят назвать код из СМС, затем звонок прерывается сообщением «от Роскомнадзора» с предупреждением об «опасности». Далее злоумышленник снова выходит на связь, уже изображая сотрудника ведомства, чтобы узнать коды и получить доступ к данным жертвы.