Число краж аккаунтов в Telegram в первом полугодии выросло вдвое

По данным компании F6, в первом полугодии 2025 года число краж учетных записей пользователей Telegram увеличилось на 51% в годовом выражении, а по сравнению со вторым полугодием 2024 года — на 20%. Только одна из русскоязычных групп злоумышленников за январь—июнь 2025 года похитила 1,4 млн учетных записей пользователей из России и других стран.

Средняя стоимость аккаунтов, зарегистрированных на российские номера, на теневом рынке составила 128 руб. Это на 20% меньше, чем в конце 2024 года. В компании объясняют, что на цену влияет в том числе количество предложений (чем их больше, тем ниже цена) и продолжительность времени после кражи, в течение которого аккаунт не использовался и не был восстановлен.

По данным Kaspersky Who Calls «Лаборатории Касперского», в начале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года доля российских пользователей, которым приходили вызовы от злоумышленников в WhatsApp, увеличилась в 3,5 раза. За июль в российском мессенджере Max (разработан VK) заблокировали более 10 тыс. телефонных номеров мошенников и удалили более 32 тыс. вредоносных файлов и спам-документов.

В России с середины августа в качестве меры борьбы с мошенниками были ограничены голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Metа, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной). По данным Mediascope, в июле этого года охват WhatsApp достиг 97,6 млн человек старше 12 лет (79,4% населения), Telegram — 90,9 млн (73,9%).

