В Энгельсе за ремонт покрытия на участке дамбы обвалования предлагают 3,5 млн

ГБУ Саратовской области «Областная инженерная защита» объявило аукцион на ремонт асфальтобетонного покрытия на участке дамбы обвалования в Энгельсе. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Работы необходимо выполнить в один этап с даты заключения контракта до 31 октября этого года. Гарантийный срок на них составляет шесть лет.

Исполнитель должен обеспечить и содержать за свой счет охрану объекта, материалов и прочего имущества. Требуется фотофиксация рабочего процесса.

Подрядчику предстоит заняться разборкой асфальтобетонных и щебеночных покрытий и оснований, разборкой бортовых камней. В перечне работ также разработка грунта вручную в траншеях, установка бетонных бортовых камней.

Извещение о закупке размещено 19 августа. Заявки принимаются до 27 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 3,49 млн руб.

Павел Фролов