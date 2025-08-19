Оренбуржье защитило проект развития инфраструктуры БПЛА на федеральном уровне

Оренбургская область представила проект развития инфраструктуры беспилотной авиации на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего». В течение десяти дней делегация из региона обсуждала инновации в рамках деловой программы. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В рамках интенсива «Архипелаг» оренбургская команда представила проект создания инфраструктуры для мониторинга и управления беспилотными авиасистемами. Он позволит снизить затраты на мониторинг и инспекцию сельхозугодий и объектов ТЭК, а также создать рабочие места для пилотов и инженеров.

На лаборатории «Рейтинг дронификации» команда Оренбургской области была признана самой маневренной и гибкой. Студенты Оренбургского гуманитарно-технического техникума установили национальный рекорд НТИ (Национальная технологическая инициатива), создав функциональный прототип беспилотной системы весом 979 г.

Георгий Портнов