В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

По данным госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, в течение суток в Башкирии местами ожидаются очень сильные дожди и ливни, шквалистое усиление ветра до 26 м/с, крупный град и грозы.

Температура воздуха днем +23,+28°. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в дожде до 1-2 км.

В Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха днем +24,+26°.

Олег Вахитов