На Урале СКР начал проверку информации о домогательствах учителя к школьнику

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал представить доклад проверки информации о противоправных действиях школьного учителя в отношении мальчика в Первоуральске (Свердловская область), передает Следком.

По данным из соцсетей, педагог до сих пор не привлечен к ответственности и не уволен из школы — следственные органы СКР по Свердловской области после проверки отказали в возбуждении уголовного дела. После публикации следственное управление организовало дополнительную проверку.

Как сообщил Telegram-канал Ural Mash, в мае мама 16-летнего подростка обращалась в полицию и СКР после произошедшего. Мальчик рассказал, что 59-летний учитель математики позвал его разобрать домашнее задание вместе с другом. Когда друг ушел, учитель завел подростка в лаборантскую и начал домогаться, просил снять штаны, потом отпустил. Учитель в полиции сообщил, что штаны ему якобы понравились, а домогательства объяснил тягой к детям и спонтанным желанием трогать их, чтобы сблизиться. Мальчик перевелся в другую школу, а учитель планирует вернуться к работе в новом учебном году.

Ирина Пичурина