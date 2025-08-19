Бывшего пристава оштрафовали за превышение полномочий

В Перми бывший судебный пристав-исполнитель признан виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Следствием и судом установлено, что с апреля 2020 по октябрь 2022 года судебный пристав-исполнитель по исполнительным производствам об обязании администрации Перми произвести капитальный ремонт ряда домов, умышленно вынесла незаконные постановления о привлечении коммерческих организаций для исполнения судебных решений, чем создала условия для нарушения основополагающих принципов контрактной системы в сфере закупок. Преступление было выявлено ГУФССП по Пермскому краю.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности сроком на два года.