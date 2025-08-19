В Хакасии задержан директор лагеря, где репеллентами насмерть отравилась девочка

Следователи задержали директора детского оздоровительного лагеря Хакасии, где средствами от насекомых насмерть отравилась 10-летняя девочка. Директору лагеря предъявили обвинения по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее смерть человека), решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в управлении Следственного комитета России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в период с 13 по 26 июня девочка, находясь на отдыхе в оздоровительном лагере, бесконтрольно применяла имеющиеся у нее репелленты. Средства от насекомых она наносила на одежду и тело, что, как установила экспертиза, повлекло развитие острого химического отравления. При этом какой-либо контроль за их использованием со стороны персонала лагеря отсутствовал.

26 июня девочку, пожаловавшуюся на плохое самочувствие, экстренно госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась. Следователи завели уголовное дело. В качестве обвиняемого по нему привлекли директора лагеря. «По версии следствия, директор лагеря не обеспечил круглосуточное нахождение на территории врача-педиатра, ограничившись присутствием медсестры, что повлекло несвоевременное оказание ребенку необходимой медицинской помощи»,— сказала «Ъ-Сибирь» официальный представитель следственного управления Лариса Нейланд.

Илья Николаев