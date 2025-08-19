Краевой минтранс объяснил рост нарушений ПДД в регионе

В минтрансе Пермского края прокомментировали рост в Прикамье зарегистрированных нарушений правил дорожного движения (ПДД). Ранее «Ъ» сообщал, что в Пермском крае этот показатель вырос на 42,9%. По динамике роста регион занимает третье место в России, уступая лишь Удмуртии (рост +58,4%) и Липецкой области (рост +50,9%).

В минтрансе отметили, что показатель вырос из-за более качественной работы по выявлению нарушений, в том числе с помощью технических средств. За шесть месяцев 2024 года средствами фиксации на территории края выявлено 393,5 тыс. нарушений ПДД, за первое полугодие 2025 года этот же показатель составил 543,4 тыс. нарушений. Рост только по выявленным нарушениям средствами фиксации составил 38%.

«Причиной этого послужила слаженная работа Госавтоинспекции, минтранса края и ЦБДД по ликвидации очагов аварийности по итогам 2023 года,— заявили в минтрансе.— В июне 2024 года введены в эксплуатацию 32 новых комплекса фотовидеофиксации (исключительно в местах аварийности и предаварийных участках по итогам 2023 года), еще 71 комплекс был обновлен. В ноябре 2024 года введены в эксплуатацию еще три комплекса в потенциальных на тот момент местах концентрации ДТП по итогам 2024 года».