В Кургане в День города запретят продажу алкоголя

Во время празднования Дня города в Кургане 30 августа запретят продавать алкоголь. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Спиртные напитки нельзя будет приобрести с 8:00 до 23:00. Запрет продажи распространяется на магазины, заведения общественного питания, в том числе навынос, и на праздничные площадки города. Управлению министерства внутренних дел России по Кургану рекомендовали проконтролировать исполнение постановления, соблюдение общественного порядка в местах торговли и проведения мероприятий.

Виталина Ярховска