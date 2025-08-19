Арестован студент, создавший в Красноярске ячейку экстремистской организации

Суд Красноярска заключил под стражу студента медицинского вуза, организовавшего ячейку экстремистской организации, шесть ее рядовых участников ожидают депортацию на родину, сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в 2024 году студент медвуза в мессенджере WhatsApp создал группу, в которой он публиковал фото- и видеоматериалы, а также тексты лидеров международных террористических организаций. Публикации были направлены на оправдание террористической деятельности и насильственных действий, совершаемых боевиками.

Оперативники установили, что идейный вдохновитель ячейки вовлек в ее состав шесть студентов учебного заведения. Главными целями группировки явились привлечение мусульман к участию в деятельности джамаата, оправдание и пропаганда терроризма.

Илья Николаев