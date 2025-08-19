Власти Суксуна ликвидируют последствия смерча

Вчера по Суксуну прошел смерч, повредивший крыши домов, надворных построек и линии электропередач. Пострадавших нет. Об этом сообщает телеграм-канал муниципалитета.

Местные власти приступили к восстановительным работам. «Обязательно проведем оценку всех последствий смерча,— заявили в администрации Суксуна.— В первую очередь обследуем дома, у которых повреждены крыши. Сразу, одномоментно, выехать ко всем не сможем, поэтому просим набраться терпения».

Глава округа Вера Бунакова попросила жителей проводить фото- и видеофиксацию повреждений до момента восстановительных работ, чтобы зафиксировать разрушения для комиссии.