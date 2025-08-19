Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Полномочия прокурора Красноярского края продлены еще на пять лет

На пять лет продлены полномочия прокурора Красноярского края Романа Тютюника. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин.

Фото: epp.genproc.gov.ru

Роман Тютюник занимает пост с марта 2020 года. Тогда он сменил на этой должности Михаила Савчина, который возглавлял краевую прокуратуру на протяжении семи лет.

Роман Тютюник служит в органах прокуратуры с 1999 года. С 2005-го по 2008 годы он возглавлял прокуратуру Тобольска. Затем был назначен на должность зампрокурора Тюменской области, в феврале 2017-го перешел на пост первого зампрокурора. В октября 2018 года господина Тютюника назначили прокурором Калмыкии.

