Бывший вице-мэр Троицка не смог выйти из СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю мэра Троицка по городскому хозяйству Андрею Андрееву, обвиняемому в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба суда.

Адвокат господина Андреева просил отменить постановление Троицкого городского суда и избрать в отношении подзащитного иную меру пресечения, в том числе домашний арест. Однако облсуд не удовлетворил апелляционную жалобу. Бывший вице-мэр пробудет в СИЗО до 15 января 2026 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Андрея Андреева задержали в марте этого года. По версии следствия, в августе прошлого года замглавы города, исполняя обязанности мэра, получил от местного жителя 50 тыс. руб. за трудоустройство на должность администратора парка культуры и отдыха имени Николая Томина в муниципальном бюджетном учреждении «Центр досуга Троицка». Уголовное дело в отношении взяткодателя выделили в отдельное производство.

Виталина Ярховска