Новый вокзал на станции Пурпе в ЯНАО за два месяца обслужил более 2 тыс. человек

На станции Пурпе Свердловской железной дороги (СвЖД) новый вокзал в городе Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за первые два месяца работы принял более 2 тыс. пассажиров, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Станция Пурпе обслуживает предприятия нефтяной и строительной отрасли на Ямале. Вокзальный комплекс был построен по программе правительства ЯНАО и передан в управление РЖД. К открытию СвЖД построила высокую посадочную платформу, обновила освещение и благоустроила прилегающую территорию. На станции также есть навигация и электронные табло для ориентирования в здании вокзала, билетные кассы, камеры хранения, просторные залы ожидания с розетками, справочный видеотерминал, а также комната матери и ребенка с пеленальными столиками, аппаратом для подогрева бутылочек и сушильной машиной. Кроме того, маломобильные граждане и пассажиры с детскими колясками могут без проблем передвигаться по вокзалу, так как на его территории организована безбарьерная среда.

Накануне станцию посетил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Глава региона отметил, что в Губкинском созданы все условия для комфортного ожидания поездов, что особенно важно для жителей севера. Пассажиры высоко оценили современную архитектуру и удобство нового комплекса»,— сказано в сообщении.

