ФК «Урал» в пятом туре Первой лиги проиграл московскому «Торпедо»

Футбольный клуб «Урал» потерпел первое поражение в сезоне — в пятом туре Первой лиги Pari от московского «Торпедо».

Матч проходил на стадионе «Арена Химки» (Москва) и закончился со счетом 1:0 (0:0) в пользу хозяев. Гол забил нападающий «Торпедо» Кирилл Данилин на 50 минуте.

За пять туров «Урал» набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Следующий матч ФК «Урал» проведет 25 августа на стадионе «Екатеринбург Арена» — его соперником станет «Волга» из Ульяновска.

Николай Яблонский