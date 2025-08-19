Рост заболеваемости COVID-19 отметили в правительстве Тувы

В Республике Тыва зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Эта проблема стала темой обсуждения на аппаратном совещании в правительстве региона 18 августа.

«За прошедшую неделю в республике зарегистрировано 45 случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией, что больше показателя за предыдущую неделю в 15 раз»,— говорится в сообщении республиканского кабмина со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю в инфекционный стационар «Инфекционной больницы» госпитализировали 43 человека с диагнозом COVID-19. Профильным министерствам поручено провести «активную профилактическую работу», чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Валерий Лавский