На мандат депутата красноярского горсовета претендуют пять кандидатов

Пять человек примут участие в выборах депутата горсовета Красноярска в одномандатном округе №5. Регистрация кандидатов завершена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Четыре из пяти кандидатов выдвинуты политическими партиями. В их числе специалист по работе с молодежью краевого «Дома офицеров» Ильяс Валеев («Единая Россия»), безработный Василий Ермаков (КПРФ), самозанятая Илона Костецкая («Новые люди») и помощник депутата заксобрания Красноярского края Александр Левый (ЛДПР). За депутатское кресло также будет бороться студентка Московского психолого-социального университета Олеся Файзова, выдвинувшая свою кандидатуру сама. Еще один самовыдвиженец — самозанятый Альберт Васильев — утратил статус выдвинутого кандидата.

Депутатский мандат от округа №5 стал вакантным в начале 2025 года, когда досрочно сложил свои полномочия избранный от «Единой России» (ЕР) Павел Креско.

Валерий Лавский