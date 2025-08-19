«Разговоры о важном» для детсадов апробируют в 22 регионах с 1 сентября

Минпросвещения с 1 сентября 2025 года начнет апробацию занятий «Разговоры о важном» для воспитанников детских садов (3–7 лет) в 22 регионах, включая Москву. Эксперимент продлится до конца года, после чего ведомство решит, стоит ли вводить такие занятия во всех государственных детсадах страны, сообщают «Ведомости».

Занятия будут посвящены важности семьи и дружбы, развитию нравственных качеств, а также истории и культуре России. Воспитатели проведут их в интерактивной форме: через игры, творческие задания и чтение книг.

«Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент личности ребенка, его ценностные ориентиры»,— заявил министр Сергей Кравцов, подчеркнув необходимость «понятной и увлекательной» подачи.

3 октября 2024 года президент Владимир Путин провел встречу с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года». Одна из участниц конкурса — воспитатель детского сада №84 Вологды Надежда Воронцова — предложила президенту расширить «Разговоры о важном» на дошкольные учреждения для детей от пяти лет. Владимир Путин идею поддержал, но попросил «не перегибать».

Подробнее о «Разговорах о важном» — в справке «Ъ».