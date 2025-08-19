В Нигерии продолжаются поисковые работы в районе перевернувшегося судна

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям (NEMA) Нигерии продолжает поисково-спасательные работы на реке Гейджер в штате Сокото на северо-западе страны, где в воскресенье, 17 августа перевернулось грузо-пассажирское судно с 50 людьми на борту. По информации агентства, в настоящее время спасены 25 пассажиров, еще столько же числятся пропавшими без вести.

Глава NEMA Зубайда Умар заявила, что спасательные работы «будут продолжены и усилены». Специально для этого была перекрыта дамба на речном водохранилище, чтобы снизить уровень реки и позволить «водолазам и спасателям получить более широкий доступ к району поиска».

Судно перевозило людей на популярный местный рынок. Спасательные службы также извлекают утонувшие грузы, в частности, на берег было поднято семь мотоциклов.

Влад Никифоров, Иркутск