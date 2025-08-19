Правозащитники добились перевода российского врача из тюрьмы Гуантанамо

Адвокаты и правозащитники добились перевода из спецтюрьмы Гуантанамо на Кубе российского врача, который был отправлен туда после отказа в убежище в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Национального правозащитного комитета и члена СПЧ Александра Ионова.

По словам господина Ионова, этот случай «редкий», так как россиянин был единственным русскоязычным заключенным в Гуантанамо, где он пробыл 33 дня. Сейчас он находится в тюрьме в Луизиане.

В петиции адвоката Джорджа Ламберта, поданной в федеральный суд в Вашингтоне, с которой ознакомилось агентство, отмечается, что это «очень необычный случай: мирный врач, женатый на американке, с ребенком на руках, был отправлен в Гуантанамо военным самолетом, без каких-либо оснований».