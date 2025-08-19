Мерц: «Коалиция желающих» проведет видео-конференцию по теме Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что 19 августа состоится видеоконференция «коалиции желающих» по Украине. Об этом он сообщил после переговоров в Белом доме.

По словам канцлера, в «коалицию желающих» входят 32 государства, которые готовы оказать Украине дополнительную помощь. После видеоконференции планируется специальное заседание Европейского совета, чтобы проинформировать участников о состоявшихся обсуждениях.

Господин Мерц отметил, что встреча президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским прошла «очень хорошо» и в «непринужденной атмосфере». По его словам, ожидания от встречи в Вашингтоне были не просто оправданы, а превзойдены.