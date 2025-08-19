Ким Чен Ын: КНДР необходимо расширить ядерный арсенал

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР необходимо быстро расширить свой ядерный арсенал. Он назвал военные учения США и Южной Кореи «очевидным выражением их желания спровоцировать войну». Его слова приводит Reuters.

Южная Корея и США на этой неделе начали совместные ежегодные учения Ulchi Freedom Shield, которые, по их словам, носят оборонительный характер. Однако Пхеньян регулярно называет их репетицией вторжения.

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын сделал свое заявление во время визита на эсминец ВМС, отметив, что обстановка в области безопасности требует «быстрого расширения» ядерного вооружения. Он также указал, что недавние учения включали «ядерный элемент».

Ранее южнокорейские военные объявили о переносе 20 из 40 полевых учений на сентябрь. Это было сделано для ослабления напряженности.