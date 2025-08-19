Зеленский отказался от интервью Fox News после переговоров в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский не стал давать интервью телеканалу Fox News после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме. Об этом сообщили в официальном аккаунте телеканала в соцсети Х.

После завершения переговоров делегация Украины покинула Вашингтон.

18 августа Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме, затем провел переговоры с европейскими лидерами. После этого господин Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, договорившись рассмотреть возможность повышения уровня диалога между Россией и Украиной.